Nazilli Belediyespor Diyarbekirspor'u mağlup ederek umutlandı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Diyarbekirspor'u evinde 2-1 yenen Nazilli Belediyespor kendine geldi. Bu maç öncesi üst üste Erokspor ve Afyonspor maçlarını kaybedip zirve yarışının uzağına düşen siyah-beyazlılar, Diyarbekirspor galibiyetiyle yeniden umut tazeledi. Teknik direktör Şükrü Akar, çok kritik 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını ifade etti. Yarışın, sonuna kadar içinde olacaklarını dile getiren Akar, "Tüm takımımı kutluyorum. Önemli bir virajı döndük. Seri yakalayıp çıkışımızı devam ettirmeliyiz" yorumunu yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor