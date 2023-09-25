Nazilli Belediyespor, Bucaspor 1928'e yenildi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Bucaspor 1928'e 3-1 yenilerek bu sezon ilk yenilgisini alan Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu kaybı telafi edeceklerini söyledi.

İlk 4 maçı kazandıklarını hatırlatan Yavuzyiğitoğlu, "Lige çok iyi başladık ve 4'te 4 yaptık. Bucaspor 1928 maçında şans faktörü de yanımızda değildi. İlk yarıda art arda kalemizde gördüğümüz 3 gol oyuncularımızı motivasyon yönünden olumsuz etkiledi. İkinci yarıda üstün taraf bizdik. Golü de bulduk ama ne yazık ki çok istememize rağmen başka gol atamadık. İzmir deplasmanından eli boş döndük. Gerçekten üzgünüz. Daha çok çalışarak bunu telafi edeceğiz. Nerede hata yaptık, eksik yönlerimiz neler, bunları çalışarak gidereceğiz. Hatalarımızı telafi edeceğiz" dedi.

Nazilli'de geçen hafta yönetimde değişiklik yaşanmıştı.