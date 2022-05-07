Nazilli Belediyespor: 3-1 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli Belediyespor: 3-1

Demirören Haber Ajansı - Ömer Şulul - Spor
 - Güncelleme:
Nazilli Belediyespor: 3-1

STAT: Şanlıurfa GAP HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Mehmet Kağan Bingül, Çağlar Öztürk ŞANLIURFASPOR: Kadir - Caner, Vedat (Dk. 80 Güven), Muhammed Samed (Dk. 83 Halil Altun), Ali Yıldız (Dk. 65 Süleyman), Ferhan (Dk. 80 Mehmet Çelik), Emir (Dk.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Mehmet Kağan Bingül, Çağlar Öztürk

ŞANLIURFASPOR: Kadir - Caner, Vedat (Dk. 80 Güven), Muhammed Samed (Dk. 83 Halil Altun), Ali Yıldız (Dk. 65 Süleyman), Ferhan (Dk. 80 Mehmet Çelik), Emir (Dk. 65 Mehmet Fatih), Sinan, Burak Asan, Tenar, Muhammed Raşit

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Alper - Mehmet Ersavaş, Ebu Sıddık, Cemal, Ekin (Dk. 72 Selçuk), Furkan, Emre, Baran, Berkay Ayoğmuş, Fatih (Dk. 78 Selçuk), Ahmet

GOLLER: Dk. 41 ve Dk. 75 (P) Sinan, Dk. 46 Taner ( Şanlıurfaspor ) - Dk. 83 Ahmet ( Nazilli Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 38'inci hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor, sahasında Nazilli Belediyespor'u 3-1 yendi.

41'inci dakikada Ferhan'ın pasıyla kale önünde topla bulaşan Sinan, kafa vuruşuyla topu filelerle buluştu: 1-0.

46'nci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Taner sert vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

75'inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kullanan Sinan topu ağlara buluşturdu: 3-0.

83'üncü dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Ahmet güzel bir kafa vuruşla meşin yuvarlağı filelerle yolladı: 3-1.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Spor

Şanlıurfaspor, Mehmet Çelik, Halil Altun, Nazilli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title