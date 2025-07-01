Nazan Zorlu, 2025 FIA Avrupa Ralli Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Kadın ralli pilotu Nazan Zorlu, ilk 2025 FIA Avrupa Ralli Şampiyonası yarışına Roma'da çıkacak.

2024 sezonunda İtalya'nın ulusal ralli kupası Trofeo Italiano Rally (TIR) kapsamında "Kadın pilotlar birincisi" olan Nazan Zorlu, yeni sezonda Avrupa otomobil sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan FIA Avrupa Ralli Şampiyonası'nda mücadele edecek. Zorlu, organizasyondaki ilk yarışına 4-6 Temmuz tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek olan 12. Roma Rallisi ile çıkacak.

Zorlu ve ekibi, Roma Rallisi'nde yarışan tek Türk ekip olacak. Geçen sezon yardımcı pilotu Özhan Çıplak ile yüksek uyum yakalayan Zorlu, Renault Clio Rally5 aracıyla ve İtalyan teknik ekip Rally Sport Evolution ile bu sezona devam edecek.

Yarışla ilgili görüşlerini aktaran Zorlu, Roma Rallisi'nin kendisi için çok özel olduğunu belirterek, "Sezonun ilk yarışı olması bir yana Kolezyum'dan start alacağımız, bu kadar uzun ve teknik etaplarla dolu bir yarışa katılmak, kariyerimde yeni bir dönüm noktası. Takım ruhunu koruyarak ilerlemek bizim için çok kıymetli. Aynı yardımcı pilot ve teknik ekiple yola devam etmek büyük bir avantaj. 2025 sezonunda Türkiye'yi üst düzey bir platformda gururla temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.