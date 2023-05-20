Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Naz Arıcı'dan büyük başarı

Naz Arıcı'dan büyük başarı

Spor Haberleri

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu'nun Almanya'da düzenlediği 2023 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda Naz Arıcı altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu'nun Almanya'da düzenlediği 2023 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda Naz Arıcı altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Branşında beşinci dünya şampiyonluğunu kazanan milli sporcu Naz Arıcı, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor aldığım bu birinciliği Türk halkına armağan ediyorum" dedi.

Şampiyonaya aralıksız ve disiplinli bir çalışma süreci ile hazırlandığını anlatan Arıcı, "Ülkece çok zorlu dönemden geçtik. Bu süreçte ben de çok etkilendim. Bu anlamlı günde altın madalyayı alıp ülkeme armağan etmek benim için çok önemliydi ve başardım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Almanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title