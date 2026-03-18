Gençlerbirliği, Konyaspor karşılaşmasına hazır

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında, yarın deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde gruplar halinde koordinasyon ve çabukluğa yönelik oyun oynadı ve dar alanda pas çalıştı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, taktik çalışması ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Kart cezalısı Sekou Koita'nın yanı sıra tedavisi süren Abdurrahim Dursun da maç kadrosuna alınmadı.