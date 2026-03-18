Gençlerbirliği, Konyaspor karşılaşmasına hazır
Geçtiğimiz günlerde deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamlayan Natura Dünyası Gençlerbirliği, antrenmanda koordinasyon ve çabukluğa yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan idmanın ardından maç kadrosu belli oldu.
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında, yarın deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde gruplar halinde koordinasyon ve çabukluğa yönelik oyun oynadı ve dar alanda pas çalıştı.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, taktik çalışması ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.
Kart cezalısı Sekou Koita'nın yanı sıra tedavisi süren Abdurrahim Dursun da maç kadrosuna alınmadı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer