Nathan Ake, Fenerbahçe'nin kampına katılmak üzere Avusturya'ya geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından takımın Avusturya kampına katılarak sezon hazırlıklarına başlayacak.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni transferi Nathan Ake, sarı-lacivertlilerin kampına katılmak için Avusturya'ya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Nathan Ake, Avusturya'ya geldi. Yeni transferimiz Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından profesyonel futbol A takımımızın Avusturya kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaktır. Hoş geldin Nathan." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Can Öcal