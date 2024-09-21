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Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu

Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli antrenör, "Aptalca bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı" dedi. Mourinho'nun o sözleri çok konuşuldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalar yaptı

"ONLAR ÇOK GOL ATTIĞI İÇİN KAZANDI"

Mücadeleyi değerlendiren Mourinho, "Aptalca bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı. Ne kadar pozisyon yaratmamızın hiçbir önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın bir önemi yok. Tek önemli olan şey bugün onlar 3 gol attı, biz 1 gol attık" dedi.

"BU BİZİM HATAMIZ"

Karşılaşmayı da değerlendiren deneyimli antrenör, "Maça hızlı başladık, domine ettik ama hiç önemi yok. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ama önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik. Onlar daha çok gol attığı için kazandı. Amrabat çok iyi bir ikinci yarı geçirdi. Sahte, hibrit bir stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan akışkanlığı sağladı. İrfan ve En-Nesyri de elinden geleni yaptı. En-Nesyri şans da buldu ama atamadı. Sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem. Rakibimiz 2 taç atışından gol buldu, bu bizim hatamız. Galatasaray'ın bizden çok fazla iyi, çok daha üstün oynadığını düşünmüyorum ama onlar girdikleri pozisyonları gole çevirdi, biz atamadık" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (7)

İsmail Kavas:

Biri buna çok gol atanın kazandığını anlatsın.. bu ne biçim açıklama. :))) morinyo reis feneri ketenpereye getirdi. Ama Fenerlilerin bundan haberi yok :)))

9
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Veysel null:

Burdan kuşları Kadıköy'de kendi evinde öttüren Galatasaray a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ;) :) HAHAHAHAHAHAHA

9
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Rıdvan Göker:

Dünyaca ünlü T.D Mourinho nun maç sonu açıklaması ile bizim mahallede ki komşu Hasonun açıklaması aynı olmuş.Bu durumda Haso da teknik direktörlük yapabilir..??

5
2
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Veysel null:

Morinyo ymuş peeeehhhhh.Kuşları Kadıköy'de kendi evinde öttüren Galatasaray a buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ;) :) HAHAHAHAHAHAHA

4
0
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lost tesera:

Ahaaaa :) bildi

1
0
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Mücahit Kılıç:

Uzatmayalım tazminatı verinde gideyim yiyeyim demek istemiş

0
0
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Temel Temel:

Anlat anlat biz yalanıda hihayeyide severiz. bükemediğin bileği öpeceksin morhiiiiiiinnhooooo

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