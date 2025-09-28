Haberler

Artık yenilmez değiller! Napoli'ye Milan darbesi

Artık yenilmez değiller! Napoli'ye Milan darbesi
Serie A 5. hafta maçında Milan, sahasında Napoli'yi 2-1 yenerek liderliğe oturdu. Ligde ilk 4 maçını kazanan Napoli, bu sezon ilk kez kaybetti. Milan, bu sonuçla liderliğe oturdu.

İtalya Serie A 5. hafta maçında Milan ile Napoli karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan karşılaşmayı Milan, 2-1 kazandı.

DEV MAÇTA 3 GOL

Milan'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Alexis Saelemaekeres ve 31. dakikada Christian Pulisic kaydetti. Napoli'nin tek golü 60. dakikada penaltıdan Kevin De Bruyne ile geldi. Milan'da Pervis Estupinan, 57. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

NAPOLI İLK KEZ KAYBETTİ, YENİ LİDER MILAN

Bu sonuçla birlikte 12 puana yükselen Milan, averaj farkıyla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Ligde 4'te 4 yapan ve ilk kez kaybeden Napoli ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Milan, deplasmanda Juventus ile karşılaşacak. Napoli ise evinde Genoa'yı ağırlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
