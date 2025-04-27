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Napoli, Torino'yu Yenerek Liderliğini Sürdürdü

Napoli, Torino'yu Yenerek Liderliğini Sürdürdü
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Napoli, Serie A'nın 34. haftasında Torino'yu 2-0 mağlup ederek İnter'le olan puan farkını 3'e çıkardı. Scott McTominay, ev sahibi ekibin gollerini kaydetti.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 34. hafta maçında evinde Torino'yu 2-0 yenen Napoli, ikinci İnter ile puan farkını 3'e çıkardı.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda ev sahibi ekip, İskoç orta saha oyuncusu Scott McTominay'in golüyle 7. dakikada 1-0 öne geçti.

41. dakikada tekrar sahneye çıkan McTominay, karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti: 2-0.

Napoli, 74 puanla bu hafta Roma'ya 1-0 kaybeden İnter'in 3 puan önünde liderlik koltuğuna yerleşirken Torino, 43 puanla 10. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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