Napoli, Serie A Şampiyonluğunu Taraftarıyla Kutladı

Napoli, Serie A Şampiyonluğunu Taraftarıyla Kutladı
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 2024-25 sezonunu Napoli, Cagliari'yi 2-0 yenerek tamamlayarak şampiyon oldu. Takım, taraftarlarıyla birlikte büyük bir kutlama gerçekleştirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2024-25 sezonunda ipi göğüslemeyi başaran Napoli takımı, taraftarıyla şampiyonluk turu attı.

Ligin 38'inci ve son haftasında sahasında Cagliari'yi 2-0 yenerek en yakın takipçisi Inter'in 1 puan önünde 82 puanla şampiyonluğa ulaşan Napoli, başarısını taraftarıyla kutladı.

Serie A'da 2 yıl aradan sonra yeniden zirveye çıkan Napolili futbolcular ve teknik heyet, feribotla Napoli Limanına gelerek buradan üstü açık otobüse geçti ve kentin önemli ulaşım arterlerinde şampiyonluk kupasıyla turladı.

Napoli takımı otobüsünün geçtiği güzergahta taraftarların meşaleler yaktığı ve büyük sevinç yaşadığı görüldü.

İtalyan basını, Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarına "en az 200 bin" kişinin katıldığını yazdı.

Napoli, lig tarihindeki 4. şampiyonluğunu kazandı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Spor
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