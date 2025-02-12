Napoli'nin "nankörler" listesine girecek: Osimhen'in yeni takımını duyurdular

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen sezon sonunda sarı-kırmızılılardan ayrılacak. Galatasaray'ın 65 milyon euroluk teklifini geri çeviren Napoli, Osimhen için ezeli rakibiyle görüşme halinde.

"NANKÖRLER" LİSTESİNE GİRECEK

Galatasaray'ın Napoli'den bir sezonluğuna kiraladığı Victor Osimhen, Haziran ayında Galatasaray'dan ayrılarak Napoli'ye geri dönecek. Nijeryalı yıldızın Napoli'deki günleri uzun sürmeyecek. İtalyan basını, Osimhen'in yeni adresini duyurdu.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

Osimhen'in Galatasaray'da gösterdiği performans Avrupa devlerini harekete geçirdi. PSG ve Manchester United, sezon sonunda Napoli'ye resmi teklifini ileterek Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak isteyecek.

JUVENTUS İDDİASI DA VAR

İtalyan basını ise Juventus'un Victor Osimhen transferi için yaz aylarında Napoli ile görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Haberde ezeli rakipler arasındaki görüşmelerin sonuç vermesi halinde Osimhen'in Napoli taraftarlarınca 'nankörler' listesine dahil olabileceği kaydedildi.