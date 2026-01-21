Haberler

Napoli'nin istediği Iğdırlı yıldızın attığı gol yeniden gündemde

Napoli'nin istediği Iğdırlı yıldızın attığı gol yeniden gündemde
Güncelleme:
Napoli'nin yaz transfer döneminde resmi teklif sunduğu Iğdır FK'lı 18 yaşındaki Özder Özcan'ın geçen ay attığı gol yeniden gündeme geldi. Genç futbolcunun dünya devlerinde forma giymesi bekleniyor.

Yaz transfer döneminde Serie A devi Napoli'nin, resmi teklif yaptığı iddia edilen Iğdır FK forması giyen 18 yaşındaki Özder Özcan performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

ATTĞI GOL GÜNDEM OLDU

Napoli'nin transfer listesine aldığı Özder Özcan'ın geçen ay attığı gol, sosyal medyada ve futbol kamuoyunda yeniden yankı uyandırdı.

İşte o gol;

