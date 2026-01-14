Haberler

Napoli'nin çöküşü sürüyor
İtalya Serie A 20. hafta maçında Napoli, Parma ile 0-0 berabere kaldı. Zirve yarışı veren Napoli'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

  • Napoli, Serie A'da Parma ile oynadığı maçı 0-0 berabere bitirdi.
  • Napoli, Serie A'da üst üste üçüncü beraberliğini alarak puanını 40'a yükseltti.
  • Napoli'nin bir sonraki Serie A maçı Sassuolo'ya karşı olacak.

İtalya Ligi'nde 20. hafta maçında Napoli ile Parma karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadı'ndaki mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.

MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI

Napoli, maç boyunca üstün oynayan taraf olsa da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve mücadele golsüz sona erdi.

NOA LANG İLK 11'DE ÇIKTI

Napoli'de adı Galatasaray ile anılan Noa Lang maça ilk 11'de başladı ve 59 dakika sahada kaldı. Eljif Elmas da 59. dakikada oyuna dahil oldu.

GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Lider Inter'i takibini sürdüren Napoli, üst üste üçüncü beraberliğini alarak puanını 40 yaptı. Parma ise 22 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli, Sassuolo'yu ağırlayacak. Parma'nın konuğu Genoa olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
