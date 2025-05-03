Napoli, Lecce'yi Yenerek Liderliğini Sürdürdü
İtalya 1. Futbol Ligi'nde Napoli, Lecce'ye karşı 1-0 galip gelerek liderliğini pekiştirdi. Maçta 4. dakikada VAR ile iptal edilen golden sonra Giacomo Raspadori'nin 24. dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 35. hafta mücadelesinde Napoli, Lecce'yi deplasmanda 1-0 yenerek liderliğini perçinledi.
Seaside Road Stadı'nda oynanan maçta Napoli, henüz 4. dakikada attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesinin ardından galibiyet golünü 24. dakikada İtalyan oyuncu Giacomo Raspadori'nin ayağından buldu.
Bu sonuçla 77 puana ulaşan Napoli, bitime 3 hafta kala maç fazlasıyla son şampiyon Inter'in 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Lecce ise 27 puanla 17. sırada yer aldı.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor