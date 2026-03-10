Namağlup lider oldu

DÜZCE(İHA) – Okullar Arası Tenis Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden TED Düzce Koleji Ortaokul Tenis Takımı, oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak grubunu namağlup lider tamamladı.

Okullar Arası Tenis Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden TED Düzce Koleji Ortaokul Tenis Takımı, başarılı performansıyla dikkat çekti. Takım, grup aşamasında oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak grubunu namağlup şekilde birinci bitirdi. Düzce temsilcisi ilk maçında TED Ankara ile karşı karşıya geldi ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Takım, Zonguldak Bahçeşehir ile oynadığı ikinci müsabakayı da kazanarak çıkışını sürdürdü. Grubun son karşılaşmasında ise Sakarya Sait Faik Ortaokulu ile karşılaşan TED Düzce Koleji, bu mücadeleyi de kazanarak tüm maçlarını galibiyetle tamamladı ve grubunu lider bitirdi.

Başarılı sonuçların ardından öğrenciler ve antrenörleri tebrik edilirken, takımın şampiyonadaki başarı grafiğini sürdürmesi temenni edildi. Öğrencilerin elde ettiği bu sonuç, okul camiasında da büyük sevinçle karşılandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı