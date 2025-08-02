Nallıhan Spor Kulübü Etkinliği: Taraftar ve Oyuncular Buluştu

Nallıhan Spor Kulübü Etkinliği: Taraftar ve Oyuncular Buluştu
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Nallıhan'da, 2023 Nallıhan Spor Kulübü oyuncuları ile taraftarın bir araya geldiği etkinlik düzenlendi. Tanışma fırsatının sunulduğu organizasyonda, kulüp antrenörü Gökhan Temel, genç sporcular ile çalışmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, 2023 Nallıhan Spor Kulübü oyuncuları ile taraftarın bir araya geldiği etkinlik düzenlendi.

Nasuhpaşa Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyonda taraftar ile sporcular, tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu.

Kulüp antrenörlerinden Gökhan Temel, AA muhabirine, genç sporcular ile çalışmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Yollarına azimle devam edeceklerini dile getiren Temel, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Taner Demir - Spor
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