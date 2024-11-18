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Naim Süleymanoğlu, Vefatının 7. Yıl Dönümünde Anıldı

Naim Süleymanoğlu, Vefatının 7. Yıl Dönümünde Anıldı
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Türkiye Halter Federasyonu, efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 7. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi. Törene katılanlar, Süleymanoğlu'nun Türk sporuna sağladığı katkılara ve genç nesillere ilham vermesine değindiler.

Türkiye Halter Federasyonu, dünya ve Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle kabri başında anma töreni düzenledi.

Edirnekapı Mezarlığı'ndaki anma törenine Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, merhumun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk katıldı.

Talat Ünlü, Naim Süleymanoğlu'nun çok büyük bir değer olduğunu belirterek, "Naim Süleymanoğlu, dünya sporuna adını altın harflerle yazdırmıştır. Kendisi milyonlarca soydaşımızın sesi oldu. Soydaşlarımıza yapılan zalimliği gündeme getirmişti. Bunun sonucunda da soydaşlarımız, Türkiye'ye geldi. Naim'in ne kadar doğru bir iş yaptığını görüyoruz. Keşke bu kadar erken aramızdan ayrılmasıydı." ifadelerini kullandı.

Talat Ünlü, Naim Süleymanoğlu'nun ülkeye gelmesiyle Türk halterinin sıçrama yaptığını dile getirerek, "Halil Mutlu, Nurcan Taylan ve Taner Sağır'ın başarıları da var ama Naim ülkeye başka bir hava getirdi. Genç çocuklarımız var. Onlar, Naim ile antrenman yapamadı. Gençler, Naim'in kitaplarını okuyarak ve eski müsabakalarını izleyerek onu tanıdı. Naim'in gençlere büyük katkıları olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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