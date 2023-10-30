Kahramankazan Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası'na katılan Düzceli sporcular, 4 madalya kazandı. Yağmur Kaplan ve Yağmur Melek Şahin Türkiye Şampiyonu olurken, Ramazan Yaman üçüncü ve Utku Topçu ikinci oldu.

Naim Süleymanoğlu Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonasında Düzceli sporcular 4 madalya ile döndü.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen halter şampiyonasına 22 il ve ilçe belediyesinden 82 kadın, 70 erkek sporcu katıldı. Belediye Spor Salonunda gerçekleştirilen şampiyonaya halter antrenörü Sinan Çoban eşliğinde katılan Düzceli sporculardan Yağmur Kaplan 71 kiloda, Yağmur Melek Şahin ise 45 kiloda Türkiye Şampiyonu, Ramazan Yaman 109 kiloda Türkiye üçüncüsü, Utku Topçu ise +109 kiloda Türkiye ikincisi oldu. - DÜZCE