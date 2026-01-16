N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki en dikkat çeken isimlerden N'Golo Kante ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilere transfer olması beklenen Fransız yıldızın, karar aşamasında eski Fenerbahçeli Nicolas Anelka ile iletişime geçtiği öğrenildi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre N'Golo Kante, Fenerbahçe transferi sürecinde Nicolas Anelka ile bir telefon görüşmesi yaptı. Kante'nin, Fenerbahçe ve Türkiye ile ilgili Anelka'nın görüşlerini aldığı aktarıldı.

ANELKA'DAN NET TAVSİYE

Haberde yer alan bilgiye göre Anelka, Kante'ye Fenerbahçe için net bir mesaj verdi. Eski yıldız futbolcunun, "Bir fırsatın varsa kesinlikle denemelisin" sözleriyle Kanté'yi teşvik ettiği belirtildi.

TRANSFERDE KARAR AŞAMASI

Bu görüşmenin, Kante'nin transfer sürecindeki son değerlendirmelerinden biri olarak yorumlanırken, Fenerbahçe cephesinde yıldız orta sahanın gelişine yönelik beklentinin arttığı kaydedildi.