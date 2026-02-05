Haberler

N'Golo Kante'nin yıllar önceki "Beşiktaş" videosu yeniden gündemde

Güncelleme:
N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferinin ardından, geçmişte bir taraftara "Ben Beşiktaşlıyım" diyerek verdiği esprili yanıtın yer aldığı görüntüler yeniden viral oldu.

  • N'Golo Kante'nin bir taraftarın 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısına 'Hayır dostum, ben Beşiktaşlıyım' diyerek yanıt verdiği bir video var.
  • Kante'nin Fenerbahçe'ye transferinin ardından bu video sosyal medyada yeniden paylaşıldı.

N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferinin resmiyet kazanmasının ardından, yıldız futbolcunun geçmişte verdiği esprili bir yanıt yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler kısa sürede viral oldu.

TARAFTAR "FENERBAHÇE'YE GEL" DEDİ, KANTE GÜLDÜRDÜ

Eski bir görüntüde bir taraftarın Kante'ye "Fenerbahçe'ye gel" çağrısında bulunduğu, Fransız yıldızın ise gülerek,

"Hayır dostum, ben Beşiktaşlıyım" yanıtını verdiği görülüyor. O anlar çevredeki taraftarları güldürürken, Kante'nin samimi tavırları dikkat çekmişti.

TRANSFER SONRASI YENİDEN PAYLAŞILDI

Kante'nin sarı-lacivertli formayı giymesiyle birlikte söz konusu video yeniden sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Birçok kullanıcı görüntüleri "eski bir şaka", "Kante klasiği" ve "futbolun eğlenceli yüzü" yorumlarıyla paylaştı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

BENDE BEŞİKTAŞLIYIM AMA FENERDE BİR TARAFTARIMIZIN OYNAMASI BİZEDE GURUR VERİR İNŞ. DAHA İYİ OLUR BEŞİKTAŞLIYIM FENERİN ŞAMPİYON OLMASINI İSTERİM. UZUN YILLAR OLDU

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Sende bunu yedin

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıHaber Muavini:

Şimdi Beşiktaş taraftarını heyecan sardı... Arkalarından :))))

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

