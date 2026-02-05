N'Golo Kante'nin yıllar önceki "Beşiktaş" videosu yeniden gündemde
N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferinin ardından, geçmişte bir taraftara "Ben Beşiktaşlıyım" diyerek verdiği esprili yanıtın yer aldığı görüntüler yeniden viral oldu.
- N'Golo Kante'nin bir taraftarın 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısına 'Hayır dostum, ben Beşiktaşlıyım' diyerek yanıt verdiği bir video var.
- Kante'nin Fenerbahçe'ye transferinin ardından bu video sosyal medyada yeniden paylaşıldı.
N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferinin resmiyet kazanmasının ardından, yıldız futbolcunun geçmişte verdiği esprili bir yanıt yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler kısa sürede viral oldu.
TARAFTAR "FENERBAHÇE'YE GEL" DEDİ, KANTE GÜLDÜRDÜ
Eski bir görüntüde bir taraftarın Kante'ye "Fenerbahçe'ye gel" çağrısında bulunduğu, Fransız yıldızın ise gülerek,
"Hayır dostum, ben Beşiktaşlıyım" yanıtını verdiği görülüyor. O anlar çevredeki taraftarları güldürürken, Kante'nin samimi tavırları dikkat çekmişti.
TRANSFER SONRASI YENİDEN PAYLAŞILDI
Kante'nin sarı-lacivertli formayı giymesiyle birlikte söz konusu video yeniden sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Birçok kullanıcı görüntüleri "eski bir şaka", "Kante klasiği" ve "futbolun eğlenceli yüzü" yorumlarıyla paylaştı.