MXGP Of Türkiye 18. Ayak Yarışları Başladı

MXGP Of Türkiye 18. Ayak Yarışları Başladı
Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. kez düzenlenen MXGP Türkiye ayağı, Afyonkarahisar'da antrenman turlarıyla başladı. Yarışlara 25 farklı ülkeden sporcu katılıyor.

MXGP Of Türkiye 18. Ayak yarışları sabah erken saatlerde gerçekleştirilen antrenman turları ile başladı.

8. kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye ile eş zamanlı başladı. Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen organizasyona Türkiye ile birlikte dünyanın 25 farklı ülkesinden sporcunun katılımı ile başladı. Yarışlar serbest antrenman turları ile başlarken, resmi müsabakaların ise öğle saatlerinde start alması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
