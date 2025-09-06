MXGP Of Türkiye 18. Ayak Yarışları Başladı

MXGP Of Türkiye 18. Ayak yarışları sabah erken saatlerde gerçekleştirilen antrenman turları ile başladı.

8. kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye ile eş zamanlı başladı. Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen organizasyona Türkiye ile birlikte dünyanın 25 farklı ülkesinden sporcunun katılımı ile başladı. Yarışlar serbest antrenman turları ile başlarken, resmi müsabakaların ise öğle saatlerinde start alması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR