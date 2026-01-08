Haberler

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı'na uluslararası görev

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından EUSA Rektörler Konseyi Başkanı olarak görevlendirildi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından EUSA Rektörler Konseyi Başkanı olarak görevlendirildi.

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA), bünyesinde yer alan 24 ülkeden 150'nin üzerinde üye üniversitenin rektörleri arasında koordinasyonu sağlamak, yeni oluşturulacak EUSA Rektörler Konseyinin yapısını ve işleyişini planlamak, bu sürece liderlik etmek ve yönetim kurulunda rektörleri temsilen yer almak üzere Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen'i görevlendirdi. Söz konusu görevlendirme, 8 Ocak tarihli resmi yazı ile Türkmen'e iletildi. Türkmen, EUSA Rektörler Konseyi Başkanı olarak görevlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

Transfer resmen açıklandı! Milli yıldız Fenerbahçe'de
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir

Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı