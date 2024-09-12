Mutlu sona çok az kaldı! Beşiktaş, Sadio Mane için saatlari sayıyor

Beşiktaş'ta transfer gündemi alev alev yanıyor. Al Nassr ile yolları ayırmaya hazırlanan Sadio Mane için temasa geçen siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Mane, Al-Nassr yönetimine kararını bildirdi.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Mane, Suudi Arabistan'dan kendisine yapılan teklifleri teker teker reddetti. Beşiktaş'ın teklifine yeşil ışık yakan Mane, 2 yıllık kontratı düşünmeden kabul etti.

34 GOLE KATKI SAĞLADI, PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Mane, Al Nassr'da 52 maçta 19 gol ve 15 asist başarısı gösterdi. 2023 yılında Bayern Münih'ten 30 milyon Euro transfer bedeliyle Al Nassr'ın yolunu tutan Mane, Suudi Arabistan'da istediği mutluluğu yakalayamamıştı.