Mutlu son! İlkay Gündoğan Galatasaray'da
Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladı. Oyuncu, sabaha karşı İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Süper Lig devi Galatasaray, orta saha transferinde uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü İlkay Gündoğan için mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan transferi için kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için İlkay'a yıllık 5 milyon euro maaş verecek.
İSTANBUL'A GELİYOR
Öte yandan İlkay'ın uçuş planlaması da gerçekleştirildi. Yıldız oyuncu, salı günü sabaha karşı İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Manchester City ile 4 maça çıkan İlkay, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.