Mutlu son! İlkay Gündoğan Galatasaray'da
Güncelleme:
Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladı. Oyuncu, sabaha karşı İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Süper Lig devi Galatasaray, orta saha transferinde uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü İlkay Gündoğan için mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan transferi için kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için İlkay'a yıllık 5 milyon euro maaş verecek.

Öte yandan İlkay'ın uçuş planlaması da gerçekleştirildi. Yıldız oyuncu, salı günü sabaha karşı İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Bu sezon Manchester City ile 4 maça çıkan İlkay, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıViking:

Sacma sapan boş bir transfer

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
