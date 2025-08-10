Müthiş geri dönüş! Vanspor 2-0'lık skordan geri gelip kazandı

Müthiş geri dönüş! Vanspor 2-0'lık skordan geri gelip kazandı
Trendyol 1. Lig'de Vanspor FK, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Boluspor'u 3-2 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor ile Vanspor FK ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Vanspor FK, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı.

2-0'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Vanspor FK'nın gollerini 41'inci dakikada Oulare (KK), 79'uncu dakikada Vlachomitros ile 90+1'inci dakikada Jefferson kaydetti. Boluspor'un iki golünü ise 6. dakikada Doğancan Davas ve 21. dakikada Rasheed havalandırdı.

LİGE 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonucun ardından Vanspor FK sezona 3 puanla başladı. Boluspor ise ilk haftayı puansız geçti.

