"Mütevazi olamayacağım" diyen Japonya'nın hocası, Türkiye maçı sonrası acı gerçeği Kuntz'un yüzüne vurdu

Belçika'da oynanan hazırlık maçında Japonya, A Milli Takımı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Japon hoca Hajime Moriyasu, Türkiye'ye daha fazla gol atabileceklerini söyledi.

"GURURLU VE MEMNUNUM"

Moriyasu yaptığı açıklamada, "Bugünkü galibiyet bizim için çok önemliydi, sonuçtan çok memnunum. Almanya maçına göre 10 farklı oyuncuyla oynamak kolay değildi ancak sonuçtan gururlu ve memnunum. Bizi burada yalnız bırakmadılar. Hücumda elimize çok fazla fırsat geçti. Belki 4 değil de daha fazla gol atabilirdik. Türkiye'nin bazı defansif hatalarından daha iyi yararlanabilirdik. Yararlansaydık maçın skoru daha farklı olabilirdi. Oyunun son bölümünde geçiş anlamında daha iyi olabilirdik. Türkiye'nin yüklenmesiyle geri çekilmiş olduk, oyunu daha bitirici oynasaydık skor daha farklı olabilirdi." dedi.

"OFANSİF OLARAK ÇOK ÇALIŞTIK"

Almanya'nın ardından Türkiye karşısında da 4 gollü galibiyet almaları ile ilgili konuşan Moriyasu, "Birbirinden güzel iki maç oynadık. Oyuncular, teknik ve taktik öğrettiğim her şeyi sahaya koydu. Yeni oyuncular oynamasına rağmen Almanya maçında verdiğim benzer taktikleri bu maçta da kullanabildiler. İyi antrenmanlar yaptık ve karşılığını aldık. Defans ve ofans geçişlerinde oyuncular tam olarak istediğimi verdi. Dünya Kupası'ndan bu yana aramıza yeni oyuncular katıldı. Yeni oyuncular çok iyi adapte oldu. Oyunculara hata yapma özgürlüğü sağladık, böylelikle kendilerini daha iyi hissettiler. Ofansif olarak çok çalıştığımızı söyleyebilirim, bu konuda mütevazı olamayacağım." ifadelerini kullandı.