Mustapha Yatabare 10. golünü attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mustapha Yatabare 10. golünü attı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Mustapha Yatabare 10. golünü attı

DG Sivasspor'un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, Altay ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 10'a çıkarttı.

DG Sivasspor'un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, Altay ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 10'a çıkarttı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Altay ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da Mustapha Yatabare attığı golle galibiyete katkı sağladı. Maçın 90. dakikasında topla buluşan Yatabare, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Deneyimli oyuncu golden sonra büyük sevinç yaşadı.

36 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 10' çıkardı. Yatabare, 10 golün 1'ini Türkiye Kupası'nda kaydetti. - SİVAS

Mustapha Yatabare 10. golünü attı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Mustapha Yatabare, Sivasspor, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title