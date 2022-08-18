Mustafa Sandal'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay sözler: Elinize kolunuza hakim olun

Alanyaspor maçından sonra Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi karşılaşmanın ardından hakem Yasin Kol'u bir daha maçlarına istemediğini söylemişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ise düzenlediği basın toplantısında elini masaya vura vura, "'O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum' sözlerinin karşılığı bizde yok." ifadelerini kullanması ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ı kızdırdı. Sandal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Büyükeşi'ye sert sözlerle yüklendi.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, 3 farklı öne geçtiği Alanyaspor deplasmanında sahadan 3-3'lük skorla ayrılmıştı. Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, mücadelenin hakemi Yasin Kol'u bir daha maçlarına istemediğini belirtmişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşidüzenlediği basın toplantısında bu sözlere göndermede bulunurken, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal yaptığı paylaşımla Büyükekşi'nin üslubuna tepki gösterdi.

ELİNİ MASAYA VURMASI TEPKİ ÇEKTİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi elini masaya vura vura yaptığı açıklamada, "Hakem atamalarını algoritma yapıyor. 'O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum' sözlerinin karşılığı bizde yok." dedi. Bu açıklamayı yaparken Büyükekşi'nin elini masaya vurması siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekerken, Beşiktaşlı olan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"SİZ SİZ OLUN PAZARA GİDERKEN ÇARŞI'DAN OLMAYIN"

Mustafa Sandal yaptığı paylaşımda, "Sayın Mehmet Büyükekşi, Hem bulunduğunuz mevki açısından hem de temsil ettiğiniz kurumun haysiyeti ve tarafsızlığına istinaden konuşurken üslubunuza dikkat etmenizi temenni ederim. Elinizi kolunuzu salladığınız takım ve 25 milyonluk taraftar grubu, yüreğiyle Türkiye'nin en büyük şerefli, haysiyetli ve onurlu grubudur. Siz siz olun pazara giderken ÇARŞI'dan olmayın. Beşiktaş ile alakalı cümleler kurarken elinize kolunuza hakim olup tarafsızlığınızı korumanız dileklerimle. Beşiktaşlı Mustafa Sandal" ifadelerini kullandı.