Mustafa Muhammed, Antalya'da tatil yapıyor

Galatasaray'ın eski golcüsü Mustafa Muhammed, Fransa'nın Nantes takımından ayrıldıktan sonra tatilini Antalya'da geçiriyor. Yeni sezona hazırlık için fitness salonunda bireysel çalışmalar yapıyor.

FRANSA'nın Nantes takımında forma giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Mustafa Muhammed, tatilini Antalya'da geçiriyor.

Galatasaray'dan Fransa'nın Nantes ekibine transfer olan Mısır'ın milli golcüsü Mustafa Muhammed, Kurban Bayramı tatili için Antalya'ya geldi. Sezonun yorgunluğunu kentteki bir otelde tatil yaparak geçiren Mustafa Muhammed, fitness salonunda bireysel çalışmayla yeni sezona hazırlanıyor.