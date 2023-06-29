Üye Girişi
Haberler
Mustafa Muhammed, Antalya'da tatil yapıyor

Mustafa Muhammed, Antalya'da tatil yapıyor

Spor Haberleri

Galatasaray'ın eski golcüsü Mustafa Muhammed, Fransa'nın Nantes takımından ayrıldıktan sonra tatilini Antalya'da geçiriyor. Yeni sezona hazırlık için fitness salonunda bireysel çalışmalar yapıyor.

FRANSA'nın Nantes takımında forma giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Mustafa Muhammed, tatilini Antalya'da geçiriyor.

Galatasaray'dan Fransa'nın Nantes ekibine transfer olan Mısır'ın milli golcüsü Mustafa Muhammed, Kurban Bayramı tatili için Antalya'ya geldi. Sezonun yorgunluğunu kentteki bir otelde tatil yaparak geçiren Mustafa Muhammed, fitness salonunda bireysel çalışmayla yeni sezona hazırlanıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Spor

Galatasaray Antalya Fransa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title