Galibiyet golü Mustafa Hekimoğlu'ndan

Beşiktaşlı genç futbolcu Mustafa Hekimoğlu, RAMS Başakşehir karşısında son dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi ve bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Beşiktaşlı futbolcu Mustafa Hekimoğlu, RAMS Başakşehir karşısında galibiyeti getiren golü kaydederken aynı zamanda bu sezonki ilk gol sevincini de yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile mücadele ederken, galibiyeti getiren golü Mustafa Hekimoğlu attı. Müsabakanın 90+7. dakikasında Milot Rashica'nın sağ taraftan ortasında kale önünde bulunan Mustafa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-2 yaptı.

18 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Maça yedek başlayan genç futbpşcı, 86. dakikada Hyeon-Gyu Oh'un yerine oyuna dahil oldu.

Mustafa Hekimoğlu, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Avrupa kupalarında da 1'er olmak üzere toplam 10 müsabakada forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
