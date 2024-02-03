Üye Girişi
Haberler

Mustafa Gürsel: İkinci yarıda lig zorlaşıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, mağlup oldukları Bodrum FK maçının ardından takımın durumu ve ikinci yarıda lig zorlaşacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

- Mustafa Gürsel : "İkinci yarıda lig zorlaşıyor"

İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, mağlup oldukları Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu takımı ayağa kaldırdık ancak lig uzun. Çok emek harcadık. Oyuncu kaybettikçe enerjimiz de düştü. İkinci yarıda lig zorlaşıyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Sahamızda kaybettiğimiz için üzgünüz. Ümraniyespor'un 2 puanı varken buraya gelmiştik. Bugün 17. maç oldu. Sıkıntılı bir dönemde göreve başlamıştık. 22 puan koymuşuz. Devamlı oyuncu kaybediyoruz. Gidenlerin yerine oyuncu katamadık. Oturup bir değerlendirme yapmamız lazım. Takımın eksilmesi gücümüzü de azaltıyor" diye konuştu.

"İkinci yarıda lig zorlaşıyor"

Takımın son durumuyla alakalı ve transfer hamlesi olup olmayacağıyla ilgili de konuşan Gürsel, "Bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini konuşmamız gerekiyor. Bu takımı ayağa kaldırdık ancak lig uzun. Çok emek harcadık. Oyuncu kaybettikçe enerjimiz de düştü. İkinci yarıda lig zorlaşıyor. Berabere kalacak oyunu belki oynadık. Belli mevkilerde topu kaleye atmak için içimizde çözümler üretmeye çalışıyoruz. Tekrar bu takımı nasıl ayağa kaldırırız ve takviye anlamında neler olur diye tekrar oturup konuşmamız lazım. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Gürsel Trendyol Bodrum Maç Teknik Direktör Futbol Enerji Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi hangi takımlı? ANTALYASPOR – FENERBAHÇE CANLI: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title