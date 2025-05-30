Mustafa Gürsel: 'Finallere kadar geliyoruz ama takılıyoruz'

- Mustafa Gürsel : "Buraya kadar geliyor ve finalde takılıyoruz"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel

"İnsan her şeyden soğuyor böyle olunca"

SAKARYA - Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Buraya kadar geliyor ve finalde takılıyoruz. İnsan her şeyden soğuyor böyle olunca" dedi.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatmalar kısmında Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olan Bandırmaspor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel, maçın ardından basın toplantısında konuştu. Gürsel, "Finaller böyle, üzgünüz çok mücadele ederek geldik buralara kadar. Oyuncularımızı kutluyorum, çok sert bir sezon geçti. ve play-off mücadeleleri de öyle. Bugün çok kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz. Seneler önce de bunu yaşadık ama bir türlü finallerde bazı şeyleri aşamıyoruz. Bugün ilk yarıda iyi mücadele ettik ama ikinci yarının başında gelen golle belki istediğimiz oyunu tam oynayamadık. Hakem Yasin Kol maçın daha ilk dakikasından başlayarak o kadar çok faul oluşturdu ki sonunda bir faulden ikinci golü kalemizde gördük. Geliyoruz ve finalde takılıyoruz. İnsan her şeyden soğuyor böyle olunca da. 43 maç oldu ama finale dayandığımızda bir şeyler değişiyor, bunu bir türlü çözemedik. Yapacak bir şey de yok, üzgünüz böyle olmasını istemezdik. Çok başarmak istiyorduk ama olmadı. Geliyoruz finalde figüranlık yapıyoruz gibime geliyor. İnsan yaptığı işten de her şeyden soğuyor böyle olunca. Artık kafamızı toparlayıp önümüze bakacağız, kendimiz hakkında da nasıl yapacağız diye süreci değerlendirmemiz lazım. Tekrar oyuncularıma çok teşekkür ediyorum, güzel bir sezon geçirdiler ve taçlandırmak isterdik ama olmadı. Taraftarımız bugün buraya geldi, bu kupayı da onların önünde kaldırmak istiyorduk, onlara da teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun, buraya kadar gelip bizi desteklediler" dedi.