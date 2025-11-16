Haberler

Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu'nun sağ uyluk üst adale grubunda kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

  • Beşiktaş futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptandı.
  • Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun tedavisine başlandı.

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptandığını duyurdu.

GERİLVE VE KISMİ YIRTIK

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli Takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır." ifadelerine yer verildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Yapılan açıklamada, 18 yaşındaki santrforun tedavisine sağlık ekipleri tarafından başlandığı kaydedildi.

Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
