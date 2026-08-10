Bursaspor'da Mustafa Er: Bu havada ve bu sahada kazanmak çok değerliydi

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Bodrum FK maçının ardından, "Oyunumuz daha iyi, yüzde 100 olacak. Bunun garantisini verebilirim. Bu havada ve bu sahada kazanmak çok değerliydi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bursaspor, deplasmanda Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, değerlendirmelerde bulundu. Sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Er, olumsuz saha ve hava şartlarının kendilerini zorladığını ifade ederek, "Açıkçası saha ve hava şartları bizi oldukça zorladı. Zemin çok kötüydü maalesef. Öbek öbek çimin kalktığı, oyuncuların ciddi anlamda şikayet ettiği bir zemin vardı ki biz pas oyunu oynayan bir takımız. Bu anlamda zeminin bizi çok zorladığını söyleyebilirim, çok yumuşaktı. Tabii bu mevsimde yüksek nem de çok normal. Ona rağmen iki takım da iyi mücadele etti" dedi.

"Rakibe yüzde yüz gol pozisyonu vermedik"

Karşılaşma boyunca çok sayıda pozisyona girdiklerini vurgulayan Mustafa Er, "Bizim bir çok pozisyonumuz var. Rakibe yüzde yüz gol pozisyonu şansı vermedik. İkinci yarı özellikle çok daha farklı kazanabilirdik" şeklinde konuştu.

"Rakibin planını biliyorduk"

Bodrum FK'nın oyun planına önceden hazırlandıklarını ve bunu sahaya başarıyla yansıttıklarını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibin tamamen santrfor Ali'ye uzun top ve ikinci top oynayacağını biliyorduk ve bekliyorduk, nitekim öyle de oynadılar. Biz de hem arka blokta hem ön blokta sıkıştırıp ikinci topları almamız gerekiyordu, bunu da başardık. Duran toplardan tehlikeli olabilirlerdi, bu konuda zaten çalışmıştık. Takım çok iyi reaksiyon verdi ve hiç pozisyon vermeden maçı 2-0 kazandık" ifadelerini kullandı.

"Oyunumuz yüzde 100 olacak, bunun garantisini veriyorum"

İlerleyen haftalarda performanslarının daha da artacağını belirten Er, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyunumuz daha iyi, yüzde 100 olacak; bunun garantisini verebilirim. Bu oyun bizim için henüz yeterli değil ama ligin ilk maçı için iyi bir başlangıçtı. Bu havada ve bu sahada kazanmak çok değerliydi. Oyunun büyük bölümünde hem pozisyon hem de skor olarak üstünlüğümüz vardı. Bütün oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı