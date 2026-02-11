Haberler

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Boluspor ile Anlaştı

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Boluspor ile Anlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Futbol Kulübü'nde 4-1'lik Boluspor galibiyetinin ardından istifa eden teknik direktör Mustafa Dalcı, aynı takımla anlaşma sağladı. Dalcı, Manisa'da başarılı bir performans sergilemişti.

1'inci Lig'de 4-1 kazanılan Boluspor maçının ardından şok bir kararla istifa eden Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı'nın yeni adresi belli oldu. Maçın ardından statta sürpriz şekilde görevi bırakan deneyimli teknik direktörün bu karşılaşmada farklı mağlup ettikleri son rakibi Boluspor'la anlaşma sağladığı ifade edildi.

SON MAÇINDA YENDİĞİ TAKIMLA ANLAŞTI

Manisa FK'nın başında çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak takımı düşme potasından çıkarıp Play-Off yarışına dahil eden Mustafa Dalcı'nın hafta sonuna kadar Boluspor'la resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Dalcı'nın istifasının ardından hiçbir resmi açıklama yapmayan yönetimin ise yeni teknik direktör arayışlarına başladığı ifade edildi. Bu hafta sonu Esenler Erokspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek siyah-beyazlıları sahaya altyapı çalıştırıcılarının çıkaracağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Herkes yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu görüntülerini paylaşıyor

Herkes yeni İçişleri Bakanı'nın bu görüntülerini paylaşıyor
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı

Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi: Yüzmek istedik sonra ölmek istedik

5 yaşındaki oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı