Mustafa Dalcı: Malatyasporlu Gençleri Kutluyorum

Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Yeni Malatyaspor müsabakasının ardından, "Gencecik pırıl pırıl çocuklar oyunu çirkinleştirmeden, ellerinden gelen bütün mücadeleyi sahne içerisinde vermeye çalışıyorlar. Bugün de onu yaptılar. Malatyasporlu gençleri yürekten kutluyorum. Yolları bahtları açık olsun" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Mke Ankaragücü, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok fazla aslında üzerinde durulup konuşulacak bir maçta değildi açıkçası. Sadece bu maçta sakatlanmamak, kart görmemek, eksik kalmamak adına puan almamız gereken bir maçtı. Dolayısıyla kazandığımız için bu anlamda kayıp vermediğimiz için de mutluyuz. Burada Malatyaspor'a ayrı bir parantez açmak lazım. Gencecik pırıl pırıl çocuklar oyunu çirkinleştirmeden, ellerinden gelen bütün mücadeleyi sahne içerisinde vermeye çalışıyorlar. Bugün de onu yaptılar. Malatyasporlu gençleri yürekten kutluyorum. Yolları bahtları açık olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA