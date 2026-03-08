Mustafa Berat Şimşek, Portekiz'de Avrupa Şampiyonu oldu

PORTEKİZ'in Portimao kentinde 7-8 Mart tarihleri arasında düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda Mustafa Berat Şimşek, 66 kiloda şampiyon oldu. Milli sporcu altın madalya kazandı.

Portekiz'de düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda Samsun Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Mustafa Berat Şimşek, 66 kg kategorisinde final karşılaşmasında İtalyan rakibi Antonio Esposito'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "7–8 Mart 2026 tarihlerinde Portekiz'in Portimao kentinde düzenlenen Judo Gençler Avrupa Kupası müsabakalarında Samsun Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularımızdan Mustafa Berat Şimşek, finalde İtalyan rakibini yenerek şampiyon olmuş ve altın madalyaya uzanmıştır. Şanlı bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşı'mızı okutan sporcumuzu yürekten tebrik ediyoruz. Başta sporcumuz Mustafa Berat Şimşek olmak üzere TOHM antrenörlerimiz Sinan Sandal, Barış Özen ve Rahman Rahim Katipoğlu'nu bu büyük başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

