Mustafa Altındağ: "Hedefimiz kazanmaktı fakat olmadı" - Haberler

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Mustafa Altındağ: "Hedefimiz kazanmaktı fakat olmadı"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mustafa Altındağ:

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Eyüpspor maçının ardından, "Kazanmak için mücadele ettik. Hedefimiz kazanmaktı fakat olmadı" dedi.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Mke Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Eyüpspor maçının ardından, "Kazanmak için mücadele ettik. Hedefimiz kazanmaktı fakat olmadı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü evinde konuk ettiği Eyüpspor'a 2-3 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Altındağ, "Maçtan önce de belirtmiştim, kazanmak için mücadele ettik. Hedefimiz kazanmaktı fakat olmadı. Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İki takım için de güzel bir karşılaşma oldu. Bundan sonraki maçlara iyi hazırlanıp puanları hanemize yazdırmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Altındağ, MKE Ankaragücü, Eyüpspor, Altındağ, Spor, Haberler

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