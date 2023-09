Mustafa Alptekin Çaylı, Süper Lig'de oynamak istiyor

U19 Milli Takımı ve GMG Kastamonuspor'un futbolcusu Mustafa Alptekin Çaylı, gelecek yıl Süper Lig'de oynamak istediğini ifade ederek, "Hedefim Allah izin verirse tabii ki ilk öncelikle Kastamonuspor'da iyi bir sezon geçirip şampiyonluk yaşamak ama ondan sonra Süper Lig'de oynamak" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, ligde çıktığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Lider konumda bulunan GMG Kastamonuspor, bu haftayı BAY geçecek. Takımın aldığı üst üste başarılı sonuçların mimarlarından olan 19 yaşındaki futbolcu Mustafa Alptekin, Çaylı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonuspor'un bu yıl şampiyon olmasına katkı sağlayıp, gelecek sezon bir Süper Lig takımında forma giymeyi hedeflediğini söyledi.

Ligde tarihi bir başarı sürdürdüklerini ifade eden Mustafa Alptekin Çaylı, "Kastamonuspor'un geçmişinde böyle bir başlangıç olduğunu hatırlamıyoruz. Böyle bir başlangıç hiç görülmedi, lige çok iyi bir başlangıç yaptık. Ligde de bu yıl şampiyonluğa oynayan bir takım olduğumuzu göstermiş olduk. Ligde şu ana kadar çıktığımız 4 karşılaşmayı da kazandık. Bu haftayı da oynamadan geçiyoruz. Bu da iyi oldu, en azından dinlenmek için hocamız 2-3 gün izin verdi. Aslında lige daha yeni başlıyoruz. Önümüzde zorlu maçlar var; Iğdır, Soma ve Menemen gibi güçlü takımlarla oynayacağız. Eğer bu karşılaşmalardan da kayıpsız ayrılırsak lige adeta damgayı vurmuş oluruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Lige güzel bir başlangıç yapmak benim için çok güzel bir his" diyen Mustafa Alptekin, "Bu duygularımın ve hislerimin tamamı tabii ki de Kastamonu'ya ait. Öncelikle Onursal Başkanımız Cengiz Aygün'e sonra Levent hocama teşekkür ediyorum. Onların bana verdikleri şans ile bana gösterdikleri güven ile sahada kendimi gösteriyorum. Daha da yükselmek istiyorum. Tabii ki hedeflerim ve hayallerim var. Burada da bana takım kaptanlığını layık gördüler. Ben de bunun sorumluluğu altında ayağımı yere sağlam basıyorum. Benim de zaman zaman hatalarım oldu ama ben hata yapa yapa büyüyeceğim. 19 yaşındayım. Kastamonuspor'un altyapısından çıkan bir futbolcuyum. Takımımda bana destek çok büyük" diye konuştu.

"Hayalim şampiyonluk yaşamak ve ondan sonra Süper Lig'de oynamak"

Geçen yılki eksikliklerini tamamlamak için çalıştığını kaydeden genç futbolcu, "Geçen yıl çok fazla antrenman yapamıyordum, çalışma süresi bulamıyordum. Ben de kendi eksikliklerimi, hatalarımı gördüm. Bu yıl takım antrenmanlarının yanı sıra özel hocalar tutarak ekstra antrenmanlar yapmaya başladım. Özel hocalarla birlikte sıkı bir antrenman çalışmam oluyor. Çünkü bu yıl benim hedefim, Allah izin verirse tabii ki ilk öncelikle Kastamonuspor'da iyi bir sezon geçirip şampiyonluk yaşamak ama ondan sonra Süper Lig'de oynamak. Süper Lig'e gitmem için hem kişisel olarak hem takım olarak hem de vücut olarak iyi çalışmam lazım. Ben de bu yıl bunlara odaklandım. Dışarıdaki özel hayatımı silip attım. Kendimi tamamen futbola adadım. Burada hayallerim, hedeflerim var, benden beklentiler büyük, başta ailemin ve sevdiklerimin. Onların ve kendimin hayallerini gerçekleştirebilmek için daha üst liglerde oynamak için elimden geleni yapıyorum" şeklinde konuştu.

En büyük hayalinin Süper Lig'de oynamak olduğunu söyleyen Çaylı, "Benim iki tane özel çalıştığım ağabeyim bulunuyor. Bana onlar son bir yıllık süreçte çok fazla yardımcı oldular. Hem benim özel hayatımla ilgili hem futbol hem de sahadaki hayatımla ilgili bana her zaman destek oldular. Her gün onlarla konuşuyoruz saatlerce. Bazen eleştiriliyorum, bu eleştirileri gördüğüm zamanda çok üzülüyorum. Daha 19 yaşındayım. Bu tür eleştirileri kaldıramayabilirim ama hocalarımın destekleriyle, Levent hocamızın sayesinde bunları aşıyorum. Levent Eriş hocamız, ben kötü futbol oynadığım zaman bile bana gelerek 'Sen kötü oynasan bile ben sana bu formayı vereceğim' dedi. Bu öz güveni bana aşıladı, ben de sırtımı öncelikle Cengiz başkanımı ardından Levent hocamı daha sonra özel olarak çalıştığım hocalarımı aldıktan sonra bende kendimi güvende, sorumluluk alabileceğimi, ayağımı yere daha sağlam basabileceğimi hissettim. Ondan sonra yavaş yavaş bunları atlattım. Hayalim Süper Lig'e gidip oynamak ama orada belki bu tür eleştiriler daha fazla olacak, bende bu tür eleştirilere kendimi alıştırabilmek için her gün hocalarımla telefonla saatlerce konuşuyorum. bu tür durumlar için kendimi psikolojik olarak hazırlıyorum" şeklinde konuştu. - KASTAMONU