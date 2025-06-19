Muşspor, Stanley Ohawuchi ile Sözleşme Yeniledi

TFF 2. Lig'in yeni takımı Muşspor, geçen sezon ikinci devresinde kadrosuna kattığı forvet oyuncu Stanley Ohawuchi ile yeni sezonda da yola devam etme kararı aldı.

TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Muşspor, hücum hattındaki önemli isimlerinden Stanley Ohawuchi ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Stanley Ohawuchi ile yeni sezonda da yola devam etme kararı alınmıştır. Sarı-beyaz formamızla göstereceği mücadelede kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Takımın 2. Lig'e yükselmesinde önemli katkılar sunan tecrübeli santrfor, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. - MUŞ