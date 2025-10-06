Muşspor Başkanı Cengiz'den Hakem Kararlarına Sert Tepki

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Muşspor-Aliağa Futbol A.Ş. karşılaşmasındaki hakem kararlarına ilişkin Muşspor Başkanı Fatih Cengiz, açıklamalarda bulundu.

Başkan Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada

"Takımımızın Aliağa ile oynadığı karşılaşmada, hakem yönetiminin vermiş olduğu kararlar ve görmezden geldiği pozisyonlar, maçın sonucunu doğrudan etkilemiş ve büyük tartışmalara neden olmuştur. 26. dakikada ceza sahası içerisinde oyuncumuza yapılan açık faul pozisyonu görmezden gelinmiş, net bir penaltımız verilmemiştir. Maçın son dakikasında ise penaltı öncesinde açık bir ofsayt pozisyonu olmasına rağmen yan hakem bayrağını kaldırmamış, devamında rakip oyuncuların penaltı sırasında ceza sahasına erken girmesi kural ihlali olarak değerlendirilmemiştir.

Bu kadar açık hataların üst üste ve tek taraflı şekilde aleyhimize gerçekleşmesi adil yönetim anlayışına gölge düşürmüştür. Futbolun adil, tarafsız ve eşit şartlarda oynanması gerektiğini bir kez daha vurguluyor; bu karşılaşmada yaşanan hakem hatalarının sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyorum. Adalet herkes için sahada tecelli etmelidir" ifadelerini kullandı. - MUŞ