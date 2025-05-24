Muşspor, Balıkesirspor'u devirerek 31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldi

Muşspor, Balıkesirspor'u devirerek 31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldi
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TFF 3. Lig play-off final maçında Muşspor, Balıkesirspor'u Stanley Ohawuchi'nin ve Yakup Alkan'ın attığı goller ile 2-0 mağlup etti ve 31 yıl aradan sonra 2.Lig'e yükseldi.

3. Lig'de 1. ve 2. grup play-off final turunda Muşspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Muşspor 2-0'lık skorla kazandı.

Muşspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Stanley Ohawuchi ve 90+8'de Yakup Alkan kaydetti. Konuk ekip Balıkesirspor'da 81. dakikada Muhammed Demirci direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

31 YIL SONRA 2. LİG'E YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından şampiyon olan Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Doğu ekibi, 2. Lig'de en son 1993-1994 sezonu sonunda mücadele etmişti. Balıkesirspor ise 3. Lig'de kaldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Tebrikler MUŞSPOR tüm MUŞLULARA selam olsun

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Muşspor, Balıkesirspor'u devirerek 31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldi

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