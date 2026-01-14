Haberler

Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu

Güncelleme:
Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonra yaşamak istediği Portekiz'deki lüks malikanesi gündem oldu. Malikane, 35 milyon euro değerinde ve 3 yılda tamamlanmış. Toplamda 8 yatak odası bulunan malikanede her odanın kendine ait banyosu ve saf altından yapılmış muslukları bulunuyor. Ayrıca açık ve kapalı yüzme havuzları, tam donanımlı spor salonu, özel sinema salonu ve Ronaldo'nun özel plaj erişimi de malikanenin dikkat çeken özellikleri arasında. En ilginç detay ise malikanenin gizli yer altı tüneli.

  • Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'de inşa ettirdiği malikânenin değeri yaklaşık 35 milyon eurodur.
  • Malikânede 8 yatak odası ve her odanın kendine ait banyosu bulunmaktadır.
  • Malikânede açık ve kapalı yüzme havuzları, spor salonu, sinema salonu ve gizli yer altı tüneli vardır.

Cristiano Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonra Portekiz'de yaşamayı planladığı lüks malikâne, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekti. A Bola'nın aktardığı detaylar, dünya yıldızının nasıl bir yaşam alanı hazırladığına dair çarpıcı bilgiler ortaya koydu.

35 MİLYON EUROLUK DEV YATIRIM

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'de inşa ettirdiği malikânenin değerinin yaklaşık 35 milyon euro olduğu belirtildi. Yapım sürecinin ise 3 yıl sürdüğü aktarıldı.

8 YATAK ODASI, HER ODAYA ÖZEL BANYO

Malikânede toplam 8 yatak odası bulunuyor. Her odanın kendine ait banyosunun olduğu belirtilirken, banyolarda saf altından yapılmış muslukların yer aldığı ifade edildi.

LÜKS DONANIMLAR DİKKAT ÇEKİYOR

A Bola'nın haberine göre malikânede açık ve kapalı yüzme havuzları, tam donanımlı bir spor salonu ve özel bir sinema salonu bulunuyor. Ayrıca Ronaldo'nun özel plaj erişimine sahip olduğu da aktarıldı.

GİZLİ YER ALTI TÜNELİ DETAYI

Malikânenin en dikkat çekici unsurlarından birinin ise gizli yer altı tüneli olduğu belirtildi. Bu detay, Portekiz basınında büyük ilgi uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Vay be buradan çıkıp iki metre kabire yatacak zengine ölüm çok acı

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıozhan null:

bizde biliyosak.. artik gizli diil

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları59scqtcs2z:

yıllardır gurbetlerde çalışıyor adam. Türkiyede yapsa daha ucuza gelirdi. bizim gurbetçilerden daha alıllı değilmiş.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

TAMAMDA SONUÇ NE KEŠKE ONUDA YAZSAYDINIZ, SONUÇ 3m BEZ 2m ÇUKUR :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

