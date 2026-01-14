Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonra yaşamak istediği Portekiz'deki lüks malikanesi gündem oldu. Malikane, 35 milyon euro değerinde ve 3 yılda tamamlanmış. Toplamda 8 yatak odası bulunan malikanede her odanın kendine ait banyosu ve saf altından yapılmış muslukları bulunuyor. Ayrıca açık ve kapalı yüzme havuzları, tam donanımlı spor salonu, özel sinema salonu ve Ronaldo'nun özel plaj erişimi de malikanenin dikkat çeken özellikleri arasında. En ilginç detay ise malikanenin gizli yer altı tüneli.
Cristiano Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonra Portekiz'de yaşamayı planladığı lüks malikâne, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekti. A Bola'nın aktardığı detaylar, dünya yıldızının nasıl bir yaşam alanı hazırladığına dair çarpıcı bilgiler ortaya koydu.
35 MİLYON EUROLUK DEV YATIRIM
Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'de inşa ettirdiği malikânenin değerinin yaklaşık 35 milyon euro olduğu belirtildi. Yapım sürecinin ise 3 yıl sürdüğü aktarıldı.
8 YATAK ODASI, HER ODAYA ÖZEL BANYO
Malikânede toplam 8 yatak odası bulunuyor. Her odanın kendine ait banyosunun olduğu belirtilirken, banyolarda saf altından yapılmış muslukların yer aldığı ifade edildi.
LÜKS DONANIMLAR DİKKAT ÇEKİYOR
A Bola'nın haberine göre malikânede açık ve kapalı yüzme havuzları, tam donanımlı bir spor salonu ve özel bir sinema salonu bulunuyor. Ayrıca Ronaldo'nun özel plaj erişimine sahip olduğu da aktarıldı.
GİZLİ YER ALTI TÜNELİ DETAYI
Malikânenin en dikkat çekici unsurlarından birinin ise gizli yer altı tüneli olduğu belirtildi. Bu detay, Portekiz basınında büyük ilgi uyandırdı.