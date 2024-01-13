Muşlu Milli Atlet İbrahim Karateker Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na Hazırlanıyor

PORTEKİZ'de yapılacak Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda madalya hedefleyen Muşlu milli atlet İbrahim Karateker (22), evinin yanındaki boş arazide ve şehirler arası kara yolunda antrenman yapıyor. Avrupa şampiyonu olmak istediğini söyleyen Karateker, olimpiyat kotası için de mücadele edeceğini belirtti.

Muş'a bağlı Konukbekler beldesinde yaşayan Şerife ve Hadi Karateker çiftinin 6 çocuğunun en küçüğü olan İbrahim Karateker, atletizmde 12 yaşında başladı. Bu süreçte ulusal, uluslararası yarışmalarda madalya kazanan ve Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan Karateker'in hedefi 20 Şubat'ta Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda ilk 3'e girebilmek.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü anısına 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu erkekler kategorisinde 10 kilometrede Türkiye 1'incisi olan Karateker, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Beldedeki evinin yanında bulunan boş arazide ve şehirlerarası kara yolunda antrenman yapan Karateker, okula gittiği zaman da kent merkezindeki salonda çalışıyor.

Türkiye Şampiyonluğu'na 41 defa ismini yazdırdığını, 3 defa Balkan Şampiyonu olduğunu ve Avrupa'da 2'nciliği bulunduğunu belirten Karateker, "Son olarak Adana'da düzenlenen Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu erkekler kategorisinde 10 kilometrede Türkiye 1'incisi oldum. Şubat ayının 20'sinde Portekiz'de yapılacak olan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda koşmaya hak kazandım. Portekiz'de hem Muş'u, hem ülkemi, hem de Fenerbahçe Spor Kulübü'mü en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. İnşallah inancım boşa çıkmayacaktır. Yaz-kış, kar, çamur demeden antrenmanlarımı sürdürüyorum. Antrenman süreçlerimde birçok zorlukla mücadele ediyorum. En iyi yere gelmek, zirveye çıkmak hep hedefim oldu. Şu anki en büyük hedefim, olimpiyatlara kota almak. Olimpik kadroda yer alıyorum. Olimpiyatlara gitmek için antrenmanlarımı, zorluklara göğüs gererek yapmaya gayret gösteriyorum. İnşallah düşündüğüm şekilde olur ve hedefime kavuşurum" diye konuştu.

'SAKATLIKLARIMA RAĞMEN YILMADIM'

Şehirler arası kara yolunda antrenmanlarını yaptığı esnada birçok riskle karşı karşıya kaldığını ifade eden Karateker, "2020 yılında şehirler arası kara yolda antrenman yaptığım esnada bir araç arkadan bana çarptı ve sakatlık yaşadım. Bununla kalmayıp, Azerbaycan'da koştuğum Avrupa Şampiyonası'nda da talihsiz bir olay yaşadım. Son 50 metrede birinciliğe giderken engele takılıp düşerek bir sakatlık yaşadım. Köyde antrenman yapmak çok zor oluyor. Ama bütün zorluklara rağmen yılmadım, hırslandım. Son olarak Adana'da düzenlenen uluslararası şampiyonada birinci oldum. Şu anda Portekiz'de 20 Şubat'ta düzenlenecek olan Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'na katılacağım. En iyi şekilde koşacağıma ve birinci olacağıma inanıyorum" dedi.

İbrahim Karateker ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden destek istedi.