Muşlu Atlet Derya Kunur, İzmir'de Türkiye Üçüncüsü Oldu
Derya Kunur, İzmir'deki 10 Bin Metre Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde Türkiye üçüncüsü olarak Avrupa 10 Bin Metre Yarışmaları'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.
Muşlu atlet Derya Kunur, İzmir'de düzenlenen 10 Bin Metre Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde Türkiye üçüncüsü oldu.
3 Mayıs 2025 tarihinde İzmir'de düzenlenen 10 Bin Metre Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde Muş'u temsil eden başarılı atlet Derya Kunur, gösterdiği üstün performansla Türkiye üçüncüsü oldu. Yarışlarda dereceye giren sporcular, 24 Mayıs 2025 tarihinde Fransa'da gerçekleştirilecek Avrupa 10 Bin Metre Yarışmaları'nda ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Derya Kunur da bu önemli organizasyonda ülkemizi ve Muş'u uluslararası alanda temsil edecek. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor