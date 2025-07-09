Muslera yeni takımıyla ilk maçına çıktı! Sonuç istediği gibi değil

Muslera yeni takımıyla ilk maçına çıktı! Sonuç istediği gibi değil
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Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera, yeni takımı Estudiantes ile ilk çıktığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Estudiantes, Supercopa Internacional finalinde Velez Sarsfield'a yenilerek kupayı kaybetti.

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın 14 yıllık Galatasaray kariyerinden sonra transfer olduğu Arjantin ekibi Estudiantes ile ilk maçında çıktı.

İLK MAÇINDA KAYBETTİ

Muslera'nın takımı Supercopa Internacional finalinde Velez Sarsfield'a 2-0 yenildi. Buenos Aires'teki Libertadores de America Stadı'nda oynanan Supercopa Internacional finalinde Muslera'nın takımı Estudiantes'i 2-0 mağlup eden Velez Sarsfield, kupanın sahibi oldu.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'da 14 sezon oynayan Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı forma altında 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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