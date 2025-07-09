Muslera yeni takımıyla ilk maçına çıktı! Sonuç istediği gibi değil
Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera, yeni takımı Estudiantes ile ilk çıktığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Estudiantes, Supercopa Internacional finalinde Velez Sarsfield'a yenilerek kupayı kaybetti.
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın 14 yıllık Galatasaray kariyerinden sonra transfer olduğu Arjantin ekibi Estudiantes ile ilk maçında çıktı.
İLK MAÇINDA KAYBETTİ
Muslera'nın takımı Supercopa Internacional finalinde Velez Sarsfield'a 2-0 yenildi. Buenos Aires'teki Libertadores de America Stadı'nda oynanan Supercopa Internacional finalinde Muslera'nın takımı Estudiantes'i 2-0 mağlup eden Velez Sarsfield, kupanın sahibi oldu.
GALATASARAY KARNESİ
Galatasaray'da 14 sezon oynayan Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı forma altında 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.