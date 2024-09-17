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Muslera'ya 3 Maç Men Cezası

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UEFA, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya, Young Boys ile oynanan play-off turu maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası verdi.

UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys ile oynadığı play-off turu rövanş maçında kırmızı kart gören kaleci Fernando Muslera'ya 3 maç men cezası verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile İsviçre temsilcisi Young Boys arasında oynanan play-off turu rövanş maçında kırmızı kart gören kaleci Fernando Muslera'nın cezası belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takımın Young Boys'a 1-0 mağlup olarak turnuvadan elendiği müsabakanın 87. dakikasında rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan 38 yaşındaki kaleci, 3 maç men cezası aldı.

Fernando Muslera, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı PAOK, Rigas Skola ve Elfsborg karşılaşmalarında forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Young Boys Muslera Futbol Dünya Spor

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