Muslera şimdi yandı! Kariyerini bitirecek tarihi ceza yolda

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın Gana ile oynadığı mücadelede hakeme fiziksel müdahalede bulunan Fernando Muslera, 10 maç ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya. Deneyimli eldivenin böyle bir ceza alması durumunda milli takım kariyerini sonlandıracağı konuşuluyor.

Katar'da devam eden Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay Milli Takımı'nda futbolcular, Gana maçı sonrası hakeme şiddetli itirazlarda bulunmuştu. Bu isimlerin başında gelen Fernando Muslera, tarihi bir ceza ile karşı karşıya.

AĞIR CEZA YOLDA

FIFA, Gana maçının ardından yaşananlar nedeniyle Uruguay Futbol Federasyonu, Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı. Galatasaray'ın deneyimli eldiveni Muslera'nın hakemi ittirmesi nedeniyle ağır bir ceza alması bekleniyor.

MİLLİ TAKIMI BIRAKABİLİR

Fernando Muslera'ya kaç maç ceza verileceği merak konusu olurken, tahminler hiç iyimser değil. Uruguaylı eldivene 10 maç ceza verilmesi bekleniyor. Böyle bir durum yaşanması durumunda ise deneyimli kalecinin milli takımı bırakacağı ifade ediliyor.