Muslera Sakatlandı, Galatasaray'ın File Bekçisi Değişti

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Kasımpaşa maçında sol kolundan sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Muslera'nın yerine Günay Güvenç girdi.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Kasımpaşa maçında sol kolundan sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Muslera'nın yerine 59. dakikada Günay Güvenç girdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın evinde Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada sarı-kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera sakatladı. Müsabakanın 55. dakikasında ceza sahası içine sol taraftan giren Mamadou Fall, Muslera ile çarpıştı. Bu pozisyon sonrasında sol kolundan sakatlanan Muslera oyuna devam edemedi. Deneyimli kalecinin yerine 59. dakikada Günay Güvenç oyuna girdi. Günay böylece sarı-kırmızılılardaki ilk maçına çıktı.

Fernando Muslera'nın çıkmasının ardından kaptanlık pazubendini Kerem Aktürkoğlu taktı. - İSTANBUL